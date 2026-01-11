Orlando analizza l’attuale momento della Inter, sottolineando la loro superiorità rispetto agli avversari. Secondo il suo pronostico, il Napoli potrebbe incontrare difficoltà nel fermare una squadra nerazzurra in grande forma. La sua valutazione si basa sull’andamento recente e sulla qualità mostrata dai meneghini, che si confermano tra le formazioni più competitive del campionato.

Inter News 24 Orlando analizza lo stato di forma dei nerazzurri, definendoli superiori a qualsiasi avversario. Il momento di forma dell’Inter continua a raccogliere consensi unanimi tra gli addetti ai lavori. Intervenuto ai microfoni per commentare il vertice della classifica, Massimo Orlando ha espresso un giudizio estremamente netto sulla superiorità della squadra meneghina. Secondo l’opinionista, i nerazzurri hanno raggiunto una consapevolezza tale da renderli quasi inarrestabili, anche per una squadra solida come quella azzurra: « Vedo l’Inter talmente dominante che faccio fatica a pensare che anche un buonissimo Napoli possa fermarla », ha dichiarato con convinzione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Orlando svela il suo pronostico: «Non vedo come il Napoli possa fermare un Inter così dominante»

