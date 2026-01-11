Nella notte dell’8 gennaio, si è registrato il secondo attacco con il missile ipersonico Oreshnik in Ucraina, segnando un ulteriore passo nella crescente corsa tecnologica tra Russia e Stati Uniti. Mentre si ipotizza un possibile debutto di Dark Eagle, i progressi nel settore delle armi ipersoniche continuano a rappresentare un elemento chiave nel contesto geopolitico internazionale.

Nella notte dell’8 gennaio si è verificato il secondo attacco con il missile ipersonico Oreshnik sul territorio ucraino dall’inizio della guerra. L’impiego del noto missile balistico russo avviene in un momento di stallo dei negoziati di pace, e ricorda a Washington l’urgenza di accelerare i propri programmi ipersonici. L’Oreshnik colpisce ancora. In una fase iniziale, alcuni milblog hanno attribuito l’evento a un presunto esemplare del cosiddetto Kedr, sulla base di una nomenclatura non ufficiale e ormai superata, avanzata dall’intelligence ucraina e riferita a una possibile evoluzione del missile balistico intercontinentale leggero RS-26 Rubezh. 🔗 Leggi su It.insideover.com

