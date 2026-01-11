Ore decisive per il futuro di Raspadori il Napoli attende

Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Giacomo Raspadori, con il Napoli che attende una possibile soluzione. L’interesse del club azzurro per il giocatore dell’Atletico Madrid rimane vivo, mentre si cerca di definire i dettagli di un eventuale trasferimento. La situazione è in fase di negoziazione e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Sempre vivo l'interesse azzurro per il giocatore dell'Atletico Madrid. Sono ore decisive per il futuro di Giacomo Raspadori. Il giocatore della nazionale italiana sembra ormai

Raspadori, ore decisive: Roma in pole ma l’Atalanta rilancia - Roma e Atalanta si contendono Giacomo Raspadori: Giallorossi in vantaggio, ma i bergamaschi rilanciano. calcioatalanta.it

Pedullà: “Le prossime ore saranno decisive per il futuro di #Lucca a #Napoli” x.com

