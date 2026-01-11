Ordigno espolde sotto un palazzo | paura e danni a Pandola

Nella frazione di Piazza di Pandola, Montoro, si è verificata un'esplosione sotto un edificio abitato da più di 20 famiglie. L'evento ha generato timori tra i residenti e causato danni strutturali all'edificio. La vicenda è attualmente sotto le indagini delle forze dell'ordine, che stanno valutando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella notte a Montoro, quando nella frazione di Piazza di Pandola, un ordigno è esploso sotto un palazzo in cui abitano oltre 20 famiglie. Un boato che ha scegliato i residenti, molti dei quali sono scesi per strada presi dal panico Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto, individuare l’autore. Al momento non si registrano feriti, ma i danni e lo shock tra gli abitanti sono evidenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ordigno espolde sotto un palazzo: paura e danni a Pandola Leggi anche: Ordigno nel sottotetto di un palazzo: artificieri sul posto, evacuazione parziale Leggi anche: Paura a San Severo: ordigno esplode davanti ad un'abitazione in via Pisacane Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A Latina esplose bombe dalla potenza micidiale: quella in viale Nervi poteva uccidere nel raggio di 15 metri; Bomba carta esplode sotto un'auto in transito con una famiglia a bordo; LA STAGIONE DI BOMBE A LATINA, LATTINA KILLER IN VIALE NERVI E RITORSIONE PER LA CASA ATER: BOOM E SCOPPIA TUTTO; Bomba carta esplode sotto un’auto a Buonabitacolo: famiglia sotto shock. Ordigno in via Mazzini. Residuato in un palazzo. La polizia lo fa brillare - Si sono attivati gli artificieri della questura ascolana: il ritrovamento in corso Mazzini, nei pressi del complesso Saladini Pilastri. ilrestodelcarlino.it

Sos sotto Palazzo Arengo: scatta l’allarme ordigni bellici - ASCOLI Quello per risanare le ferite procurate del sisma su Palazzo Arengo, subito dopo i lavori a Palazzo dei Capitani, sarà un intervento con grande attenzione riguardo ... corriereadriatico.it

Bomba carta esplode nel cortile di un condominio a Sassari. L'ordigno lanciato in via De Gasperi mandando in frantumi i vetri di alcune finestre #ANSA x.com

Capodanno, ordigno esplode e incendia un terrazzo a Viareggio Razzo innesca le fiamme. Pompieri evitano rogo in appartamento. Indagini della polizia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.