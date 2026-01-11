Ora tocca a lui Reso celebre dalla canzone di due adolescenti russe è un tipo gentile che non cerca il consenso né i riflettori Però sotto sotto se non riceve attenzioni si sente solo frustrato e si arrabbia Con le donne ovviamente

Ecco un’introduzione adatta alle tue richieste: Si tratta di un personaggio noto per la sua gentilezza discreta e la sua presenza sobria. Reso famoso da una canzone di due adolescenti russe, non cerca il consenso né i riflettori, ma può sentirsi solo e frustrato se le attenzioni mancano, soprattutto con le donne. Recentemente, Can Yaman ha paragonato sé stesso a Sandokan, sottolineando somiglianze tra l’attore e il leggendario pirata malese della serie Rai.

A tirarla in ballo è stato Can Yaman. Parlava di Sandokan, la serie Rai di cui è protagonista, e ha concluso che lui e il pirata malese si somigliano. Per l'esattezza sono entrambi "maschi sigma". Una definizione, ha aggiunto, che vuol dire questo: lui – quasi 190 centimetri per 100 chili – e il personaggio creato da Salgari sono fragili (apparentemente) ma anche gentili. Solitari e disinteressati verso consenso e successo. Mai al centro dell'attenzione. Anticonformisti. Introversi e indipendenti. Diversi, in sostanza, dagli uomini alpha dominanti e sicuri di sé. Gino Cecchettin: «Serve un nuovo modello maschile, più femminista e meno alfa» X Leggi anche › I modelli dei giovani maschi (e cosa ne pensano le ragazze) Ora: è vero che l'attore turco è stato costretto a perdere 10 chili per sostituire la figura di Kabir Bedi di ben 50 anni fa, ma per essere sigma non basta sgonfiare la stazza.

