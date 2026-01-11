OR pazza e bellissima

La formazione di Pazza Olimpia Regium ha aperto la seconda parte della stagione di Serie A2 Elite con una vittoria importante, battendo 5-3 in casa il Montegrappa, attuale rivale per la salvezza. La partita, intensa e combattuta, ha evidenziato la determinazione della squadra nel perseguire i propri obiettivi di classifica.

Pazza Olimpia Regium (19). La formazione cittadina inaugura la seconda parte di stagione di Serie A2 Elite superando 5-3 in casa il Montegrappa (15), diretta rivale per la salvezza, al termine di un match palpitante. Veneti avanti con Modesto, ma Ruggiero col decimo gol stagionale firma l'1-1 che manda le due squadre al riposo. Nella ripresa l'OR sale a +2 con lo stesso Ruggiero ed Edinho, ma gli ospiti pareggiano in 1' con la doppietta di Ouddach, dopo diversi miracoli del portiere Piccioni. A 6'' dalla fine Mazzariol, con un sinistro al volo dopo una respinta dell'estremo avversario Pagos, firma il 4-3, poi sulla sirena Valtin Halitjaha fa pokerissimo calciando dalla propria area di rigore nella porta sguarnita.

