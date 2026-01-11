Onley sul doping | Tanti controlli ma non penso sia totalmente sparito
Oscar Onley commenta il tema del doping nel ciclismo, evidenziando come, nonostante numerosi controlli, il problema possa non essere completamente scomparso. Roma, 11 gennaio 2026. Il rapporto tra ciclismo e doping rimane al centro di attenzione, con opinioni di vari protagonisti come Kittel e Healy. Onley, tra i nomi più discussi dell’inverno, offre una riflessione equilibrata sull’evoluzione e le sfide ancora presenti nel settore.
Roma, 11 gennaio 2026 - Il ciclismo e il doping, un binomio e un dibattito sempre presenti: alle discussioni che negli ultimi tempi hanno visto l'ex gloria delle volate Marcel Kittel e l'attuale professionista Ben Healy dire le proprie opinioni si unisce Oscar Onley, uno degli uomini più chiacchierati dell'inverno. E non per questo motivo. Le dichiarazioni di Onley. Il quarto classificato al Tour de France 2025 è stato infatti tra i protagonisti di uno degli ultimi movimenti importanti di ciclomercato, quello che lo ha condotto dal Team Picnic PostNL alla Ineos Grenadiers per una cifra vicina ai 6 milioni, a testimonianza del valore attuale del corridore e, soprattutto, della voglia di accaparrarselo a dispetto di un contratto ancora in piedi con la sua precedente formazione, per una pratica simile a quella che avviene nel calcio e che prende sempre più piede nel ciclismo: ai microfoni di The Saturday Show di BBC Radio Scotland, il britannico ha parlato del tasto doping, accostandosi alle opinioni proprio di Kittel e Healy sull'impossibilità di escluderne oggi la presenza in gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
