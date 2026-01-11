Omicidio Chiara Poggi Garlasco | due nuovi testimoni mai ascoltati prima

Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono due nuovi testimoni mai ascoltati prima. Queste testimonianze potrebbero offrire nuovi elementi al procedimento giudiziario. La vicenda, ancora aperta, continua ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, con aggiornamenti che potrebbero influenzare le future indagini e la ricostruzione dei fatti.

Continua a tenere banco il delitto di Garlasco. Nuove testimonianze spuntano nel caso, si tratta di due super-testimoni mai ascoltati prima, che stasera, 11 gennaio 2026, verranno mostrati in uno speciale del programma tv Le Iene

