Omicidio Aurora Livoli per i pm Valdez Velasco è un pericoloso seriale | la condanna per stupro e i precedenti
L'omicidio di Aurora Livoli ha portato all'attenzione il profilo di Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, considerato dai pm un “pericoloso seriale”. L’uomo, già condannato per stupro e espulso due volte per motivi di pericolosità sociale, rappresenta un caso su cui si stanno concentrando le indagini e le analisi degli inquirenti.
Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, aveva già ricevuto due provvedimenti di espulsione per motivi di pericolosità sociale. Aveva precedenti per violenza sessuale, immigrazione clandestina e rapina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
