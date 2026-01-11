Omaggio all’ex sindaco Brunelli | Si spese con impegno per il paese

Ieri mattina, il parco della Rocca Estense è stato intitolato a Bruno Brunelli, ex sindaco di rilievo per il paese. Questa cerimonia conclude un percorso di dedicazioni di spazi pubblici nel centro cittadino, voluto dall’amministrazione per ricordare figure significative della storia locale. L’evento rappresenta un gesto di riconoscimento nei confronti di Brunelli, che si dedicò con impegno al servizio della comunità.

Con l’intitolazione ieri mattina del parco della Rocca Estense a Bruno Brunelli si è chiuso un programma di intitolazioni di luoghi significativi del centro cittadino, quali spazi verdi e vicoli, attraverso i quali si è voluto da parte dell’amministrazione rendere omaggio a eminenti figure locali. Brunelli (1920-1997) fu partigiano, vicesindaco di San Felice dal 1946 al 1950 e successivamente sindaco dal 1950 al 1965 legando il suo nome alla ricostruzione post-bellica. Dopo i saluti del sindaco Michele Goldoni, il suo ruolo è stato ricordato da un intervento di Lorenzo Calzolari, presidente Anpi di San Felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

