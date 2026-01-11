Omaggio a il sindaco il ricordo di Luigi Zappa a vent’anni dall’addio | Era il papà di Merate

A vent’anni dalla scomparsa di Luigi Zappa, noto come “il sindaco” e figura chiave di Merate, ricordiamo la sua lunga carriera pubblica e il ruolo di guida per la comunità. Ricordo che coinvolge familiari, amici, amministratori e cittadini, sottolineando l’eredità di un uomo che ha lasciato un’impronta significativa nel territorio. Questa testimonianza vuole essere un omaggio sobrio e rispettoso alla vita e al contributo di Luigi Zappa alla città di Merate.

Merate (Lecco) – Le figlie Lidia e Licia, i generi, i nipoti, i familiari, gli amministratori locali che lo hanno affiancato e sono venuti dopo, tantissimi amici, nel nome del “ papà di Merate”, l’ingegner Luigi Zappa, storico sindaco dal 1975 al 1981, assessore tre volte, consigliere provinciale, presidente dell’Ospedale di Circolo prima e dell’Asl poi, vice presidente dell’acquedotto, mancato il 6 dicembre 2005 all’età di 79 anni. Tra il ventennale della sua scomparsa e quello che sarebbe stato il suo 100esimo compleanno, le figlie hanno regalato una serata per ricordare il loro papà. La cerimonia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omaggio a “il sindaco”, il ricordo di Luigi Zappa a vent’anni dall’addio: “Era il papà di Merate” Leggi anche: Merate ricorda il suo sindaco: omaggio a Luigi Zappa a 20 anni dalla scomparsa Leggi anche: Muore a vent’anni in un incidente, il papà: “Beatrice era una ragazza splendida” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Omaggio a “il sindaco”, il ricordo di Luigi Zappa a vent’anni dall’addio: “Era il papà di Merate”; Merate ricorda il suo sindaco | omaggio a Luigi Zappa a 20 anni dalla scomparsa; Merate ricorda l’ex sindaco Luigi Zappa a vent’anni dalla scomparsa. Omaggio a “il sindaco”, il ricordo di Luigi Zappa a vent’anni dall’addio: “Era il papà di Merate” - La figlia: “A Villa Confalonieri si è nascosto per poi partecipare alla Resistenza”. ilgiorno.it

