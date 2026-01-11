Oltre 60 uccisi in Iran e centinaia di arresti ma la rivolta continua

In Iran, la protesta continua nonostante la repressione e le numerose arrests. Oltre 60 persone sono state uccise e centinaia di cittadini sono stati arrestati durante la tredicesima notte di manifestazioni in diverse città. La mobilitazione popolare, che persiste nonostante le difficoltà, riflette la volontà di esprimere il dissenso contro il governo e le sue politiche.

Nonostante le preoccupazioni per una dura repressione e le drammatiche esperienze del passato, molti iraniani sono tornati in piazza per proteste antigovernative per la tredicesima notte consecutiva in molte città. Si tratta del 14esimo giorno di rivolta contro il regime. Gli Usa rinnovano il sostegno alla popolazione. Secondo la testimonianza di un medico iraniano sono stati uccisi oltre 200 manifestanti. Oltre 50 manifestanti sono stati uccisi in quasi due settimane di proteste in Iran, scatenate dalla rabbia per l'aumento del costo della vita. "Almeno 51 manifestanti, tra cui nove minori di 18 anni, sono stati uccisi."

