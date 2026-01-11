Oltre 150 mila euro per potenziare i controlli a Lecco durante le olimpiadi

Durante le Olimpiadi, il Comune di Lecco ha stipulato un accordo con Regione Lombardia e Provincia per aumentare i controlli stradali. Sono stati stanziati oltre 150 mila euro per servizi straordinari di polizia locale, finalizzati a garantire la sicurezza e la viabilità durante il periodo delle manifestazioni sportive. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e a tutelare cittadini e visitatori.

Più controlli stradali a Lecco durante le Olimpiadi. La giunta comunale di Lecco ha infatti approvato l'accordo di collaborazione con Regione Lombardia e Provincia di Lecco per la realizzazione di servizi straordinari di polizia locale, che presidieranno la sicurezza stradale, viabilistica e del.

