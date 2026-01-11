A 26 giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, l’Ice Hockey Arena di Milano si presenta ancora in fase di completamento. Il cantiere, con le sue gru e strutture in lavorazione, testimonia il progresso dell’opera, ancora in fase di definizione. Questa arena, temporanea ma funzionale, rappresenta un elemento centrale del percorso olimpico, unendo l’attesa alla realtà dei lavori che stanno trasformando il sito in un importante punto di riferimento per lo sport invernale.

Affascinante, ma ancora incompleta. Cantieri e gru fanno da sfondo alla nuova (ma provvisoria) casa dell’hockey. E come se nulla fosse, operai e staff lavorano mentre i tifosi prendono posto a sedere sugli spalti. Tra un trancio di pizza e uno spritz per occupare le pause tra un tempo e l’altro della partita, chi è in coda ad aspettare il proprio turno ha un dubbio. “Ma sarà davvero tutto pronto per le Olimpiadi?”. L’arena è un cantiere a cielo aperto. A meno di un mese dall’inizio dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026 quello che dovrebbe essere, o meglio, quello che sarà il centro di riferimento dello sport su ghiaccio oggi è ancora un cantiere a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi invernali, l’Ice Hockey Arena di Milano è un cantiere a cielo aperto: ecco come si presenta a 26 giorni dal via

