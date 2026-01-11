Oggi 11 gennaio Battesimo del Signore | è la seconda manifestazione divina

Oggi, 11 gennaio, si celebra il Battesimo del Signore, la seconda manifestazione divina. Con questo evento, Gesù si presenta pubblicamente nel fiume Giordano, rivelando la sua identità come Figlio di Dio. È un momento di rivelazione e di riconoscimento della natura divina di Gesù, che rappresenta un punto fondamentale nella sua vita e nel racconto cristiano.

Con il Battesimo del Signore Gesù nel fiume Giordano avvenne la seconda manifestazione divina. Il Figlio è rivelato dal Padre. Nella domenica dopo l'Epifania, oggi 11 gennaio, si commemora il Battesimo del Signore Gesù. Momento estremamente importante nella vita di Cristo, è quando avviene la seconda manifestazione divina. Il Martirologio Romano lo illustra con queste.

