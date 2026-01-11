Occhio al big azzurro contro l’Inter | messaggio chiaro per il Napoli avete sentito?

Alla vigilia di Inter-Napoli, le parole di Beppe Bergomi offrono spunti importanti sulla sfida in programma. L’ex calciatore e commentatore ha analizzato il momento del Napoli, evidenziando le assenze e le strategie possibili. Un intervento che invita a riflettere sulle scelte tattiche delle due squadre e sul significato della partita, considerata un’occasione chiave per entrambe le formazioni.

Alla vigilia di Inter-Napoli, arrivano parole che accendono il dibattito tattico. Beppe Bergomi, intervenuto ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', ha analizzato il momento del Napoli, soffermandosi sulle assenze e sulle possibili chiavi della partita. L'ex Inter ha individuato in Spinazzola un elemento spesso sottovalutato ma capace di incidere sulla fascia. Può essere lui la chiave del match per Antonio Conte. Bergomi e le assenze del Napoli. Per Bergomi, il Napoli arriva alla sfida con diverse assenze e questo può essere un fattore che può pesare sull'equilibrio complessivo della squadra.

