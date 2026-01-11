Nuovo sequestro di armi munizioni e droga allo Zen | scovata ?una pistola e una piantagione di marijuana

I carabinieri della compagnia San Lorenzo, con il supporto di diverse unità specializzate, hanno effettuato un nuovo sequestro allo Zen, individuando una pistola, munizioni e una piantagione di marijuana. L’intervento si è svolto nei padiglioni del quartiere periferico, nell’ambito delle operazioni di controllo e contrasto alla criminalità. L’attività si inserisce in un continuo impegno delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità nella zona.

Nuovo sequestro di armi, munizioni e droga allo Zen. Lo hanno messo a segno i carabinieri della compagnia San Lorenzo, con il supporto del Nucleo radiomobile, del Nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia e del 9° Nucleo elicotteri, dopo aver passato al setaccio i padiglioni del quartiere periferico.

Operazione allo Zen di Palermo: sequestrate armi e munizioni - Un maxi blitz allo Zen di Palermo porta al sequestro di armi, munizioni e droga. quotidianodiragusa.it

