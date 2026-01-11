Il Pisa annuncia il nuovo rinforzo, il giovane Bozhinov, pronto a contribuire alla squadra. L’attenzione è rivolta anche a Tengstedt, ex Verona, che si prepara a esordire. Poco prima dell’inizio della partita al Bluenergy Stadium, i tifosi sono stati informati dell’avvenuta conclusione della trattativa per il secondo acquisto di questa sessione di mercato, segnando un passo importante per la rosa nerazzurra.

di Lorenzo Vero Poco prima del fischio d’inizio della partita del Bluenergy Stadium il popolo nerazzurro ha ricevuto la notizia: il Pisa ha concluso la trattativa per il secondo rinforzo in questa sessione di mercato. Il tandem Corrado-Vaira ha condotto e chiuso un nuovo colpo a sorpresa. Parliamo di Rosen Bozhinov. Un profilo totalmente in linea con la filosofia societaria, trattandosi di un giocatore giovane (classe 2005) sul quale contare nel presente ma soprattutto nel futuro. Difensore centrale di nazionalità bulgara, Bozhinov arriva dall’Anversa per una cifra pari a 5 milioni di euro, più bonus, oltre a una percentuale che il club di provenienza si è mantenuto in caso di vendita futura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo rinforzo, è fatta per il giovane Bozhinov. Occhi puntati sull’ex Verona Tengstedt

Leggi anche: Il Milan e la caccia al nuovo bomber: occhi puntati sull’Argentina, non c’è solo Pellegrino

Leggi anche: Mercato Juventus, il nuovo portiere può arrivare direttamente dalla Turchia: occhi puntati su quel giovane di esperienza internazionale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calciomercato Cremonese è Marianucci il rinforzo in difesa per Nicola Il punto sui grigiorossi; Bozhinov Pisa è fatta per il difensore dell’Anversa | altro colpo per Gilardino! Ecco chi è la sua storia e l’identikit; Fiorentina è fatta per Brescianini; Lecce ora è ufficiale! Sadik Fofana è un nuovo calciatore giallorosso il comunicato.

L'ambiziosa proprietà straniera della big del Sud Italia non si ferma: arriva un nuovo rinforzo https://bitly.cx/xx4r - facebook.com facebook