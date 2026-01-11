Nuovo Basket Aquilano travolge la Scandone | 88-76 il finale al Pala Angeli

Il Nuovo Basket Aquilano ha ottenuto una vittoria casalinga contro la Scandone Avellino, conclusa con il punteggio di 88-76. La partita, disputata al Pala Angeli di L’Aquila, ha rappresentato l’ultima gara del girone d’andata per le due squadre, segnando una quarta sconfitta consecutiva per i biancoverdi nel campionato di Serie B Interregionale.

Si chiude con una sconfitta il girone d’andata della Scandone Avellino. Al Pala Angeli di L’Aquila, i biancoverdi incassano la quarta battuta d’arresto nel campionato di Serie B Interregionale, cedendo al Nuovo Basket Aquilano con il punteggio di 88-76.Equilibrio nelle prime due frazioni, poi la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

