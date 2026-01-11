Nuovi disagi per i pendolari | sciopero del 12 gennaio confermato

È stato confermato lo sciopero del 12 gennaio che coinvolge il personale di Trenord, Gruppo FS, Trenitalia e Tper. Dopo l’astensione di venerdì 9, si prevedono ulteriori disagi per i pendolari nel corso della giornata. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sui servizi e di pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

Altri disagi in vista per i pendolari: dopo lo sciopero di venerdì 9, quello del personale Trenord, nella giornata di domani, lunedì 12, è invece previsto quello nazionale, che oltre al personale Trenord coinvolge quello del Gruppo Fs, Trenitalia e Tper.

