Nuove ciclabili e Lungadige a senso unico critiche dalle opposizioni | Imposizioni che ignorano le esigenze dei cittadini

A Verona, nei prossimi giorni partiranno i lavori per un nuovo collegamento ciclabile tra Ponte Garibaldi e Ponte Risorgimento, lungo Lungadige Matteotti e Lungadige Cangrande. Le opposizioni criticano le decisioni, ritenendo che le nuove ciclabili e il senso unico in Lungadige non tengano sufficientemente conto delle esigenze dei cittadini. La realizzazione di queste infrastrutture mira a migliorare la mobilità sostenibile, ma suscita ancora discussioni sulla pianificazione urbana.

Partiranno nei prossimi giorni a Verona i lavori per un nuovo collegamento ciclabile tra Ponte Garibaldi e Ponte Risorgimento, in Lungadige Matteotti e Lungadige Cangrande. L'opera, dal costo di 800mila euro, consentirà di collegarsi alla ciclabile di via Da Vico, creando continuità verso il.

Verona, al via lavori nuovi assi ciclabili strategici tra Parona, i Lungadige e il centro cittadino - Le nuove ciclabili attraversano aree sensibili come poli scolastici e quartieri residenziali, contribuendo alla riduzione della velocità dei veicoli ... telenord.it

'Meno parcheggi e più ciclabili: la mobilità green si fa con coraggio'. Fiab Cremasco stringe nuove alleanze x.com

Ztl, zona 30, ciclabili e un campus a cielo aperto: così le nuove 'street school' trasformeranno un intero quartiere LEGGI LA NOTIZIA https://cityne.ws/qoA73 - facebook.com facebook

