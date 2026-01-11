Nuova scossa nella Dc | sospeso il segretario regionale Cirillo uomo di Cuffaro
La Democrazia Cristiana attraversa una fase di incertezza, con la sospensione del segretario regionale Cirillo, vicino a Cuffaro. Il Consiglio nazionale, riunito a Roma, ha deciso di rinviare l’elezione del nuovo segretario, a causa del mancato raggiungimento del quorum statutario. La situazione apre a ulteriori sviluppi nel processo di ricostruzione del partito, con un nuovo appuntamento previsto tra circa due settimane.
Niente accordo nella Dc per il dopo Cuffaro. In mancanza del quorum stabilito per statuto, il Consiglio nazionale, riunito ieri a Roma dal segretario facente funzioni Gianpiero Samorì, ha rinviato l’elezione del nuovo segretario Fra una quindicina di giorni è previsto un nuovo appuntamento. Ma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
