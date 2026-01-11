La BMW Serie 1 2027 si presenta come un nuovo capitolo della compatta tedesca, segnando un cambio di filosofia rispetto al modello attuale. Basata sulla piattaforma “Neue Klasse”, questa versione promette innovazioni tecniche e stilistiche, secondo le prime indiscrezioni e foto trapelate. In attesa di ulteriori dettagli ufficiali, ecco una panoramica sui principali aspetti che caratterizzeranno il prossimo modello.

Ecco cosa sappiamo sulla futura BMW Serie 1 2027 “Neue Klasse” e come potrebbe essere (basato su rumors e fonti disponibili): Cambio di filosofia rispetto all’attuale Serie 1. BMW sta per entrare in una nuova era stilistica e tecnologica con la sua Neue Klasse, che sarà introdotta a partire dal 2025–2026 con modelli come la nuova iX3 e la berlina basata sulla stessa piattaforma. Questa nuova filosofia si riflette in design più puliti, superfici minimali, proporzioni moderne e interni digital-centrici. Come potrebbe cambiare la Serie 1. La Serie 1 del 2027 sarà completamente diversa dal modello attuale: Design esterno. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW Serie 1 2027: prime foto del nuovo modello

