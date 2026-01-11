Un nuovo ecografo portatile di ultima generazione è stato donato al reparto di Oncologia dell’Ospedale Fornaroli. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Aicit, Mae Ambiente, Lions e Afigi, mira a migliorare l’assistenza diagnostica e terapeutica. Questa donazione testimonia l’impegno delle associazioni nel supportare le strutture sanitarie e offrire servizi più efficaci ai pazienti oncologici.

Un ecografo portatile di ultima generazione è stato donato al reparto di Oncologia dell’Ospedale Fornaroli, un importante strumento diagnostico e terapeutico arrivato grazie all’impegno congiunto di Aicit (Associazione Intervento Contro i Tumori) e Mae Ambiente, Lions e Afigi (Associazione Amici Fiamme Gialle), realtà da sempre attive nel sociale. A sottolinearne il valore è il primario di Oncologia, Marco Galliano: "Lo strumento ci permette autonomia nella diagnostica e nell’esecuzione di pratiche terapeutiche importanti. Consente, ad esempio, di togliere liquidi in eccesso dal corpo: una pratica invasiva che, grazie all’ecografo, viene sensibilmente ridotta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Novità in Oncologia. Un nuovo ecografo è arrivato in regalo

Leggi anche: Al Bambino Gesù di Roma, il regalo più grande è arrivato per due piccoli "guerrieri" di 6 e 8 anni: un cuore nuovo per ciascuno

Leggi anche: Un nuovo ecografo per il consultorio di Novara

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Novità in Oncologia. Un nuovo ecografo è arrivato in regalo - Un ecografo portatile di ultima generazione è stato donato al reparto di Oncologia dell’Ospedale Fornaroli, un importante strumento diagnostico e terapeutico arrivato grazie all’impegno congiunto di ... ilgiorno.it