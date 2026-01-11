Novantanove parlamentari non hanno pubblicato i loro redditi 2024 violando la legge sulla trasparenza Fra loro molti nomi noti ma il peggio di tutti è il M5s
A oggi, 99 parlamentari su 605 non hanno ancora pubblicato i loro redditi per il 2024, in violazione della legge sulla trasparenza. Tra questi, figure note del panorama politico, con il Movimento 5 Stelle che si distingue per il maggior numero di assenti. La mancata pubblicazione rappresenta una violazione delle norme che garantiscono la trasparenza e il controllo pubblico sull’attività dei rappresentanti eletti.
Novantanove parlamentari su 605 non hanno ancora pubblicato la propria dichiarazione dei redditi e la variazione della propria situazione patrimoniale come impone la legge 441 del 5 luglio 1982. Avrebbero dovuto farlo secondo l’articolo 3 della stessa legge entro il 30 novembre del 2025, e quindi sono fuori dai termini da quasi un mese e mezzo. Una mancanza che hanno avuto soprattutto i deputati: non hanno ottemperato agli obblighi di legge in 89 su 400, il 22,25% degli eletti. Più ligi al dovere invece i senatori, visto che mancano all’appello solo 10 di loro su 205 (anche i senatori a vita sono tenuti a rispettare la legge), quindi solo il 4,87% dei rappresentanti di palazzo Madama. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Crans Montana, identificati tre morti italiani: fra loro Giovanni Tamburi. Tutti i nomi
Leggi anche: "Il medico ha preparato l'infusione, ma la valvola l'hanno girata loro": l'iniezione, il mistero sulla data, l'urna accanto alla madre. I dettagli sulla morte delle gemelle Kessler
Novantanove parlamentari non hanno pubblicato i loro redditi 2024 violando la legge sulla trasparenza. Fra loro molti nomi noti, ma il peggio di tutti è il M5s - Dichiarazioni dei redditi e variazione ai patrimoni avrebbero dovuto essere pubblicate entro il 30 novembre scorso. open.online
Il paese dei cani Brano tratto dal libro “Favole al telefono.” C’era una volta uno strano piccolo paese. Era composto in tutto di novantanove casette, e ogni casetta aveva un giardinetto con un cancelletto, e dietro il cancelletto un cane che abbaiava. Facciamo u - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.