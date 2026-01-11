A oggi, 99 parlamentari su 605 non hanno ancora pubblicato i loro redditi per il 2024, in violazione della legge sulla trasparenza. Tra questi, figure note del panorama politico, con il Movimento 5 Stelle che si distingue per il maggior numero di assenti. La mancata pubblicazione rappresenta una violazione delle norme che garantiscono la trasparenza e il controllo pubblico sull’attività dei rappresentanti eletti.

Novantanove parlamentari su 605 non hanno ancora pubblicato la propria dichiarazione dei redditi e la variazione della propria situazione patrimoniale come impone la legge 441 del 5 luglio 1982. Avrebbero dovuto farlo secondo l’articolo 3 della stessa legge entro il 30 novembre del 2025, e quindi sono fuori dai termini da quasi un mese e mezzo. Una mancanza che hanno avuto soprattutto i deputati: non hanno ottemperato agli obblighi di legge in 89 su 400, il 22,25% degli eletti. Più ligi al dovere invece i senatori, visto che mancano all’appello solo 10 di loro su 205 (anche i senatori a vita sono tenuti a rispettare la legge), quindi solo il 4,87% dei rappresentanti di palazzo Madama. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Crans Montana, identificati tre morti italiani: fra loro Giovanni Tamburi. Tutti i nomi

Leggi anche: "Il medico ha preparato l'infusione, ma la valvola l'hanno girata loro": l'iniezione, il mistero sulla data, l'urna accanto alla madre. I dettagli sulla morte delle gemelle Kessler

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Novantanove parlamentari non hanno pubblicato i loro redditi 2024 violando la legge sulla trasparenza. Fra loro molti nomi noti, ma il peggio di tutti è il M5s - Dichiarazioni dei redditi e variazione ai patrimoni avrebbero dovuto essere pubblicate entro il 30 novembre scorso. open.online