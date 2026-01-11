Notte azzurra a Foggia | l' Italvolley under 18 batte il Belgio e si qualifica agli Europei
La nazionale italiana under 18 femminile ha concluso con successo il torneo Wevza a Foggia, sconfiggendo il Belgio nella finale e conquistando il titolo. La vittoria permette alle ragazze di qualificarsi ai prossimi Campionati Europei, che si terranno a Riga e Vilnius. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso presso il Pala Preziuso, segnando un importante traguardo per la crescita del settore giovanile.
Epilogo migliore non poteva esserci. In un Pala Preziuso stracolmo, la Nazionale under 18 femminile batte in finale anche il Belgio vincendo il trofeo Wevza, che garantisce alle azzurrine il pass per i prossimi campionati Europei di categoria in programma a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
