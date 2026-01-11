Notte azzurra a Foggia | l' Italvolley under 18 batte il Belgio e si qualifica agli Europei

La nazionale italiana under 18 femminile ha concluso con successo il torneo Wevza a Foggia, sconfiggendo il Belgio nella finale e conquistando il titolo. La vittoria permette alle ragazze di qualificarsi ai prossimi Campionati Europei, che si terranno a Riga e Vilnius. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso presso il Pala Preziuso, segnando un importante traguardo per la crescita del settore giovanile.

