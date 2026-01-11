Nordics reject Trump’s claim of Chinese and Russian ships around Greenland FT reports

Le autorità nordiche hanno smentito le affermazioni di Donald Trump riguardo alla presenza di navi russe e cinesi vicino a Groenlandia. Secondo quanto riportato dal Financial Times, i diplomatici della regione hanno chiarito la situazione, sottolineando l’assenza di attività militari o navali di questo tipo nella zona. La notizia contribuisce a chiarire le tensioni e le interpretazioni delle attività nel settore artico, un'area di crescente interesse strategico.

