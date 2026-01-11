Non Siete Soli lotta alle truffe contro gli anziani | continua la prevenzione nuovo incontro a Cittanova

Il progetto “No.S.S. - Non Siete Soli” della questura di Reggio Calabria continua a sensibilizzare sulla prevenzione delle truffe rivolte agli anziani. Attraverso incontri informativi, si mira a rafforzare la consapevolezza e il senso di comunità, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili. L'iniziativa si inserisce in un percorso di prevenzione e tutela, per garantire maggiore sicurezza e supporto alle fasce più deboli della popolazione.

