Non chiamiamole morti bianche questi sono omicidi sul lavoro

Recenti incidenti sul lavoro hanno causato la perdita di due vite in pochi giorni, entrambi vittime di schiacciamenti con compattatori. Questi eventi evidenziano la gravità dei rischi presenti negli ambienti lavorativi e la necessità di interventi concreti per garantire la sicurezza dei lavoratori. È importante affrontare queste tragedie senza minimizzarle, riconoscendo che si tratta di omicidi sul lavoro, non semplici incidenti.

