Non c’è pace per la mensa Servizio Caritas contestato prima dello sbarco in centro

AREZZO Il comitato dei residenti del centro storico torna a chiedere all’amministrazione comunale di rivedere la scelta sulla nuova sede della mensa Caritas, individuata nei locali della parrocchia di Santa Maria in Gradi, in via Chiassaia. Una decisione presa la scorsa estate, dopo la chiusura del sottochiesa del Sacro Cuore in piazza Giotto – che dal 1997 ospitava il servizio – e mai realmente condivisa da una parte consistente degli abitanti della zona, tanto da portare alla raccolta di oltre 300 firme. Nella lettera inviata al Comune, il comitato chiarisce innanzitutto la propria posizione: "I residenti del centro storico ribadiscono con chiarezza di non essere contrari al servizio della mensa Caritas, né all’attività svolta dalla Caritas, che viene riconosciuta come fondamentale e di grande valore sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

