Noem insiste | A Minneapolis terrorismo interno L’agente dell’Ice si è difeso Ma le manifestazioni continuano | Sono assassini

Washington, 11 gennaio 2026 - Kristi Noem insiste: a Minneapolis si è trattato di un caso di ''terrorismo interno''. La Segretaria del Dipartimento per la sicurezza interna ha difeso a spada tratta il comportamento di Jonathan Ross, l'agente dell'Ice che ha ucciso Renee Good. "Se si considera la definizione di terrorismo interno, essa si adatta perfettamente alla situazione", ha detto Noem parlando alla Cnn. "Questa donna, come avete visto nel video che abbiamo diffuso solo 48 ore dopo l'incidente, ha cercato di investire un agente con il suo veicolo. Lei lo ha trasformato in un'arma, e lui ha difeso la sua vita, quella dei colleghi intorno a lui e del pubblico", ha continuato Noem. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

