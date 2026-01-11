Il comitato MaremmAttiva ha ufficialmente comunicato al presidente Giani, all’assessore regionale all’Ambiente e all’ufficio VIA della Toscana il proprio apprezzamento per il parere negativo espresso sul progetto eolico

Il comitato MaremmAttiva ha inviato una comunicazione ufficiale al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (foto), all’assessore regionale all’Ambiente, all’ufficio Valutazione di impatto ambientale (VIA) della Regione e, per conoscenza, ai Comuni di Pitigliano, Sorano e Manciano, esprimendo soddisfazione per il parere negativo rilasciato sul progetto eolico "Visconti Manciano". Nella lettera il comitato sottolinea come il giudizio negativo rappresenti un segnale importante di attenzione verso il territorio e verso le centinaia di osservazioni critiche presentate da cittadini e cittadine durante l’iter autorizzativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - No al progetto Visconti Manciano, il plauso

Leggi anche: Greco e Petrone: “Progetto Mangia Vetro: plauso unanime in Commissione”

Leggi anche: Greco e Petrone: “Progetto Mangia Vetro: plauso unanime in Commissione”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

No al progetto Visconti Manciano, il plauso.

No al progetto Visconti Manciano, il plauso - Il comitato MaremmAttiva ha inviato una comunicazione ufficiale al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (foto), all’assessore regionale all’Ambiente, ... lanazione.it