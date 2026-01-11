Nkunku dopo Fiorentina-Milan | Quando non puoi vincere meglio prendere un punto Sul gol …

Dopo la partita tra Fiorentina e Milan, giocata allo stadio Artemio Franchi, Christopher Nkunku ha commentato l’andamento dell’incontro. L’attaccante rossonero ha sottolineato l’importanza di ottenere un punto quando la vittoria non è possibile, facendo riferimento anche al gol segnato durante la partita. Le sue parole riflettono un approccio pragmatico e concentrato sull’obiettivo di mantenere la squadra in una posizione competitiva nel campionato.

Christopher Nkunku, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nkunku dopo Fiorentina-Milan: “Quando non puoi vincere, meglio prendere un punto. Sul gol …” Leggi anche: Allegri dopo Fiorentina-Milan: “Nkunku, gol di cattiveria. Ma dobbiamo tornare a vincere” Leggi anche: Milan, Capello svela: “Per vincere lo scudetto puoi prendere anche più di 25 gol, ma devi…” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiorentina Milan, Allegri: 'Nkunku è recuperato, Modric in panchina'. Video; Milan, Tomori salterà la Fiorentina per squalifica. Nkunku verso il rientro; Altra beffa per la Fiorentina: i toscani dominano, Nkunku salva il Milan all’ultimo respiro; Allegri alla vigilia di Fiorentina-Milan: Nkunku è recuperato e è a disposizione. La furbata di Pavlovic? Il bello del calcio. Fiorentina-Milan diretta: Comuzzo illude Vanoli, Nkunku salva Allegri LIVE - La squadra di Vanoli sfida al 'Franchi' i rossoneri di Allegri: in palio punti pesanti per la lotta salvezza e la corsa scudetto. corrieredellosport.it

Fiorentina Milan 1-1: Nkunku pareggia al 90' dopo Comuzzo - Comuzzo al 66' porta avanti i viola, Nkunku risponde al 90'. lifestyleblog.it

Fiorentina-Milan 1-1: video, gol e highlights - Stavolta è Nkunku a salvare i rossoneri con un gol al 90' con cui risponde alla rete di testa di Comu ... sport.sky.it

ULTIM'ORA MILAN #Nkunku recuperato per #FiorentinaMilan: il francese è tornato in gruppo dopo lo stop di due settimane #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

Milanello, oggi la ripresa: da monitorare Nkunku in vista del Genoa Dopo la vittoria di venerdì a Cagliari e la seduta di scarico di sabato mattina, Max Allegri ha concesso ieri un giorno di riposo alla sua squadra che si ritroverà oggi a Milanello per riprendere gl - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.