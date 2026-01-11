NIST | consultazione su rischi e standard di sicurezza per gli AI agent

Il NIST (CAISI) avvia una consultazione pubblica per raccogliere input sulla sicurezza degli agent AI. Si discutono rischi come prompt injection e hijacking, oltre a strategie di controllo, valutazione e monitoraggio dei sistemi. L’obiettivo è definire standard e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e affidabile dell’intelligenza artificiale.

Il NIST (CAISI) apre una consultazione pubblica sulla sicurezza dei sistemi di AI agent: minacce come prompt injection e agent hijacking, misure di controllo, valutazioni e monitoraggio. Commenti entro il 9 marzo 2026. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

