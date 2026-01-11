NIST | consultazione su rischi e standard di sicurezza per gli AI agent
Il NIST (CAISI) avvia una consultazione pubblica per raccogliere input sulla sicurezza degli agent AI. Si discutono rischi come prompt injection e hijacking, oltre a strategie di controllo, valutazione e monitoraggio dei sistemi. L’obiettivo è definire standard e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e affidabile dell’intelligenza artificiale.
Il NIST (CAISI) apre una consultazione pubblica sulla sicurezza dei sistemi di AI agent: minacce come prompt injection e agent hijacking, misure di controllo, valutazioni e monitoraggio. Commenti entro il 9 marzo 2026. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: L'Europa ha alzato gli standard di sicurezza, affrontando finalmente i rischi moderni. Sotto esame non solo la plastica, ma anche i software
Leggi anche: Su Marte gli orologi corrono più veloci di 477 microsecondi al giorno: la prima misura del tempo firmata NIST
IA e sicurezza: 3 pilastri NIST per non farsi trovare scoperti Il 16 dicembre 2025 NIST ha pubblicato linee guida in bozza per ripensare la cybersecurity nell’era IA. Il messaggio è semplice: la sicurezza non può essere un add-on. Nella pratica, molte raccomand - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.