NIST | consultazione su rischi e standard di sicurezza per gli AI agent
Il NIST (CAISI) ha avviato una consultazione pubblica per discutere rischi e standard di sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale agent. Sono analizzate minacce quali prompt injection e hijacking degli agent, oltre a misure di controllo, valutazioni e monitoraggio necessari per garantire affidabilità e sicurezza. Questa iniziativa mira a definire linee guida condivise per lo sviluppo e l’uso responsabile delle AI agent.
Il NIST (CAISI) apre una consultazione pubblica sulla sicurezza dei sistemi di AI agent: minacce come prompt injection e agent hijacking, misure di controllo, valutazioni e monitoraggio. Commenti entro il 9 marzo 2026.
