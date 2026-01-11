NIST | consultazione su rischi e standard di sicurezza per gli AI agent

Il NIST (CAISI) ha avviato una consultazione pubblica per discutere rischi e standard di sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale agent. Sono analizzate minacce quali prompt injection e hijacking degli agent, oltre a misure di controllo, valutazioni e monitoraggio necessari per garantire affidabilità e sicurezza. Questa iniziativa mira a definire linee guida condivise per lo sviluppo e l’uso responsabile delle AI agent.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.