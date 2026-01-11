A gennaio 2026, le aree montane vicino a Roma offrono opportunità di vedere la neve e di praticare attività invernali. Pur essendo raro che la neve si mantenga in città, le alture circostanti e i rilievi appenninici rappresentano mete ideali per chi desidera organizzare escursioni o semplici gite. In questa guida, troverai consigli utili su come pianificare il viaggio e le destinazioni più accessibili in questa stagione.

Gennaio è uno dei mesi migliori per conoscere il lato invernale del Lazio e delle regioni limitrofe: nonostante a Roma non cada neve persistente perlopiù, in questi giorni si stanno verificando prime nevicate sulle alture attorno alla Capitale e nei rilievi appenninici. Neve alle porte di Roma. Negli ultimi giorni fiocchi di neve sono scesi oltre gli 800–900 metri nelle zone dei Castelli Romani, tra cui Monte Cavo, Rocca Priora e Rocca di Papa. Le nevicate sono state accompagnate da un brusco calo delle temperature e spettacoli candidi sulle vette e nei boschi: un’occasione perfetta per brevi escursioni in natura, passeggiate e foto suggestive senza allontanarsi troppo dalla città. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Previsioni meteo Roma e Lazio – Giovedì 8 gennaio 2026: piogge, vento e neve sui rilievi

Leggi anche: Dove andare a vedere la neve: 8 idee in Emilia Romagna

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La neve circonda Roma: fiocchi anche in collina. Ghiaccio ai Castelli; Neve a Roma, il video dei primi timidi fiocchi anche sulla Capitale: temperature sotto zero e cielo grigio; Gelo e maltempo: il Lazio si sveglia sotto zero, neve e piogge in arrivo; Freddo artico su Roma: calo termico e possibilità di neve in città, fiocchi sui Castelli Romani.

Neve vicino a Roma a gennaio 2026: dove andare e come organizzarsi - Gennaio è uno dei mesi migliori per conoscere il lato invernale del Lazio e delle regioni limitrofe: nonostante a Roma non cada neve persistente perlopiù, ... funweek.it