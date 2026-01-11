Neve sull’Amiata | temperature sotto zero piste aperte Imbiancata Santa Fiora
L’Amiata si presenta imbiancata, con temperature sotto zero che garantiscono condizioni ideali per gli appassionati di sport invernali. Le piste sono aperte e praticabili, mentre Santa Fiora si è ricoperta di neve. Il 25 gennaio segna anche il debutto della sciata notturna al Prato delle Macinaie, offrendo un’opportunità in più per vivere la montagna in un’atmosfera suggestiva e tranquilla.
Sabato 25 gennaio infine la novità più attesa: debutterà la sciata notturna al Prato delle Macinaie L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
