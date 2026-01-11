Neve sull’Amiata | temperature sotto zero piste aperte Imbiancata Santa Fiora

L’Amiata si presenta imbiancata, con temperature sotto zero che garantiscono condizioni ideali per gli appassionati di sport invernali. Le piste sono aperte e praticabili, mentre Santa Fiora si è ricoperta di neve. Il 25 gennaio segna anche il debutto della sciata notturna al Prato delle Macinaie, offrendo un’opportunità in più per vivere la montagna in un’atmosfera suggestiva e tranquilla.

Freddo diffuso da Nord a Sud: temperature sotto media e nuove allerte - A causa dell'aria artica viviamo giorni di freddo diffuso da Nord a Sud con temperature sotto media e allerte meteo per le gelate. meteo.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Temperature sotto la media stagionale, ancora pioggia e neve - Continua la fase di maltempo e freddo sull’Italia con temperature sotto la media stagionale. blitzquotidiano.it

Un'altra ondata di gelo in arrivo sulle Marche: neve sulla costa e in collina - facebook.com facebook

Bufera di #neve in #Francia: migliaia di veicoli bloccati sull’A36, autostrada chiusa tra #Belfort e Mulhouse | VIDEO x.com

