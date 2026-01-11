Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che, in caso di rovesciamento del regime degli ayatollah, Israele sarebbe disposto a riprendere la collaborazione con l’Iran. La sua dichiarazione, riportata dal Times of Israel, evidenzia una possibile svolta nelle relazioni tra i due paesi, sottolineando come il cambiamento politico potrebbe influenzare le dinamiche regionali e le future interazioni diplomatiche.

Se il regime degli ayatollah sara' rovesciato, Israele tornera' a collaborare con l'Iran. Ad assicurarlo e' stato il primo ministro Benjamin Netanyahu, riferisce il Times of Israel. "Stiamo inviando forza ai cittadini eroici e coraggiosi dell'Iran e una volta che il regime cadra', faremo cose buone insieme a beneficio di entrambi i popoli", ha detto all'inizio della riunione del gabinetto. "Speriamo tutti che la nazione persiana sia presto liberata dal giogo della tirannia", ha proseguito Netanyahu, "e quando arrivera' quel giorno, Israele e l'Iran diventeranno ancora una volta partner fedeli nella costruzione di un futuro di prosperita' e di pace". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Netanyahu: "Se il regime sarà rovesciato, Israele tornerà a collaborare con l'Iran"

Leggi anche: L’Iran protesta, il regime reprime. Probabile un nuovo raid Usa-Israele

Leggi anche: Trump riceve Netanyahu: “Disarmare Hamas. L’Iran? Lo faremo a pezzi se riprendo con il nucleare”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Netanyahu: "Se il regime sarà rovesciato, Israele tornerà a collaborare con l'Iran" - Se il regime degli ayatollah sara' rovesciato, Israele tornera' a collaborare con l'Iran. iltempo.it