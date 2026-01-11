Nella Dc manca ancora l' accordo per il dopo Cuffaro | rinviata l' elezione del segretario

Nella Democrazia Cristiana si è deciso di rinviare l’elezione del nuovo segretario, a causa dell’assenza di un accordo e del mancato raggiungimento del quorum previsto dallo statuto. La riunione del Consiglio nazionale, convocata ieri a Roma dal segretario facente funzioni Gianpiero Samorì, si è conclusa senza esito, determinando un prolungamento della fase di transizione nel partito.

Nuova scossa nella Dc: sospeso il segretario regionale Cirillo, uomo.

