Nel 2025 immatricolate a Padova 20.626 auto -2,99 %

Nel 2025, a Padova sono state immatricolate 20.626 auto, con una diminuzione del 2,99% rispetto all'anno precedente. Questi dati riflettono chiaramente le difficoltà di una politica di incentivazione poco efficace e di un quadro normativo europeo che, a causa di scelte ideologiche, sembra penalizzare il mercato automobilistico locale. La statistica di fine anno evidenzia la necessità di rivedere le strategie adottate.

«Se serviva un dato oggettivo per avere conferma dell'inefficacia di una politica di incentivazione a dir poco confusa, ma soprattutto di un quadro normativo europeo che sull'altare dell'ideologia sacrifica il mercato, bene: i dati di dicembre (e dell'intero 2025) sono lì a darcene ampia». E'. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

