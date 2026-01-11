I risultati della notte NBA vedono sei partite in programma, con alcune sfide rilevanti. I San Antonio Spurs ottengono un'importante vittoria in trasferta contro i Boston Celtics, mentre i Clippers e Cleveland conquistano successi significativi. Questa serie di incontri offre un quadro aggiornato sulla stagione e sulle posizioni in classifica delle squadre coinvolte.

Sono sei le partite della notte NBA. Grande colpo esterno dei San Antonio Spurs, che ottengono una vittoria decisamente di valore sul campo dei Boston Celtics. Finisce 100-95 per gli Spurs, che trovano nell’ultimo minuto le giocate decisive prima con Julian Champagnie e poi soprattutto con Victor Wembanyama, che segna il canestro più importante, chiudendo il suo match con 21 punti in 26 minuti, uscendo dalla panchina. A Boston non bastano i 29 punti di Derrick White e i 27 con 8 rimbalzi e 7 assist di Jaylen Brown. I Los Angeles Clippers rimontano diciannove punti di svantaggio e vanno a vincere sul campo dei Detroit Pistons, squadra che occupa il primo posto della Eastern Conference. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte. Gli Spurs superano Boston, vittorie importanti di Clippers e Cleveland

