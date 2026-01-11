Navigare il denaro | al Bachelet di Copertino l’educazione finanziaria incontra l’orientamento
Al “Bachelet” di Copertino, l’educazione finanziaria si incontra con l’orientamento, offrendo strumenti utili per comprendere meglio il mondo dei pagamenti e delle tecnologie digitali. In un contesto in rapido cambiamento, conoscere le basi dell’economia personale è essenziale per gestire con consapevolezza le proprie risorse e affrontare con sicurezza le sfide dell’era digitale.
COPERTINO – Il mondo dei pagamenti oggi è un mare aperto: sapersi orientare è fondamentale per sfruttare le nuove tecnologie senza “affondare”. Con questo spirito, l’istituto superiore “V. Bachelet” di Copertino organizza una serie di seminari di educazione finanziaria previsti per il 13 e il 22. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
NAVIGARE IL DENARO: AL BACHELET DI COPERTINO L'EDUCAZIONE FINANZIARIA INCONTRA L'ORIENTAMENTO
