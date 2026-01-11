Navigare il denaro | al Bachelet di Copertino l’educazione finanziaria incontra l’orientamento

Al “Bachelet” di Copertino, l’educazione finanziaria si incontra con l’orientamento, offrendo strumenti utili per comprendere meglio il mondo dei pagamenti e delle tecnologie digitali. In un contesto in rapido cambiamento, conoscere le basi dell’economia personale è essenziale per gestire con consapevolezza le proprie risorse e affrontare con sicurezza le sfide dell’era digitale.

