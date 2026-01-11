Nato | ‘sempre più navi russe e cinesi nell’Artico’ Paesi nordici | nessuna traccia

Negli ultimi tempi si registra un aumento delle navi russe e cinesi nell’Artico, mentre i paesi nordici non segnalano tracce di tali presenze. Le nazioni alleate stanno intensificando la collaborazione sulle questioni artiche, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle attività nella regione e di aumentare esercitazioni e presenza militare nel nord estremo. Questa strategia mira a garantire stabilità e sicurezza in un’area in rapido cambiamento.

"Gli alleati stanno collaborando strettamente sulle questioni artiche", di recente è stato "concordato di approfondire la nostra comprensione delle attività nell'Artico e incrementare le nostre attività ed esercitazioni nell'estremo nord. La cooperazione militare in questa regione non è mai stata così forte". Lo ha detto il comandante supremo delle forze alleate, il generale Alexus Grynkewich

Germania e Nato pronte per la Russia: “Siamo di più e siamo migliori”. Pistorius: “Mosca potrebbe attaccare entro il 2030”. Finlandia: “Ora scortano le navi fantasma” - Dobbiamo e saremo pronti all'azione entro poche ore", il generale Andreas Henne, comandante della nuova Divisione di Difesa Nazionale ... quotidiano.net

Guerra di navi ombra nei mari del Nord Europa. Putin e Xi fanno paura: la NATO schiera 10 incrociatori - Putin e Xi fanno paura: usano vascelli fantasma per tagliano i cavi sottomarini per gettare nel caos le comunicazioni del nemico. blitzquotidiano.it

La Nato sfida la Russia: 10 navi nel Mar Baltico - La Nato ha deciso di rafforzare la sua presenza militare nel Mar Baltico, inviando fino a 10 navi per proteggere le infrastrutture sottomarine. lettera43.it

#Groenlandia La NATO ha concordato di incrementare le attività e le esercitazioni nell' #Artico e nell'estremo Nord, lo specifica il generale Grynkewich. "Navi russe e cinesi stanno conducendo sempre più pattugliamenti congiunti", la minaccia diverrà "sempr x.com

Nave "Paolo Thaon di Revel" P430 Unità capoclasse dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura realizzato per la Marina Militare in versione light. Consegnato nel 2022. In Nomine Virtus #NaviMilitariItaliane #marinamilitare Standing NATO Mine Counter Mea - facebook.com facebook