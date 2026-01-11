Nato | ‘sempre più navi russe e cinesi nell’Artico’ Paesi nordici | nessuna traccia

Negli ultimi tempi si registra un aumento delle navi russe e cinesi nell’Artico, mentre i paesi nordici non segnalano tracce di tali presenze. Le nazioni alleate stanno intensificando la collaborazione sulle questioni artiche, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle attività nella regione e di aumentare esercitazioni e presenza militare nel nord estremo. Questa strategia mira a garantire stabilità e sicurezza in un’area in rapido cambiamento.

“Gli alleati stanno collaborando strettamente sulle questioni artiche”, di recente è stato “concordato di approfondire la nostra comprensione delle attività nell’Artico e incrementare le nostre attività ed esercitazioni nell’estremo nord. La cooperazione militare in questa regione non è mai stata così forte”. Lo ha detto il comandante supremo delle forze alleate, il generale Alexus Grynkewich, alla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

