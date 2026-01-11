Napoli il sostituto di Noa Lang può arrivare dall’Atalanta in prestito

Il Napoli sta considerando possibili soluzioni per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, valutando anche l’ipotesi di un nuovo innesto proveniente dall’Atalanta. Tra le opzioni sul tavolo, un sostituto di Noa Lang potrebbe arrivare in prestito, con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza aggravare troppo la rosa attuale. La società monitora attentamente le opportunità di mercato per garantire un roster competitivo e equilibrato.

Il Napoli guarda al futuro e al mercato con attenzione, valutando possibili innesti per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra spunta quello di Daniel Maldini, attaccante che potrebbe rappresentare una soluzione interessante e funzionale al progetto tecnico del club. Secondo quanto rivelato da . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

