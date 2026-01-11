Napoli con Hojlund i lanci lunghi che piacevano a Lukaku sono scesi da 880 a 336
A Napoli, il numero di lanci lunghi completati da Lukaku, che in passato favorivano il gioco, è diminuito da 880 a 336 con l’arrivo di Hojlund. Il giovane attaccante sarà uno dei protagonisti della notte di San Siro, insieme a Lautaro, tra i giocatori più attesi per questa importante sfida.
Hojlund sarà uno dei protagonisti della notte di San Siro. Lui e Lautaro sono probabilmente i più attesi. Hojlund, ricorda la Gazzetta dello Sport, ha cambiato il Napoli, nel senso che con lui Conte ha trasformato il modo di giocare che prima era incentrato sulle predilezioni tecnico-tattiche di Lukaku. Scrive la Gazzetta con Luigi Garlando: Dei tre marcatori dell’andata, è disponibile il solo McTominay, che ha segnato 2 volte su 3 all’Inter. Le sue incursioni saranno ancora una volta fondamentali, così come le spallate di Hojlund, in stato di grazia, già 6 gol, 9 stagionali. Fare l’impresa a San Siro, dove il Napoli non vince da oltre 3. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
