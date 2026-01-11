Myanmar votes in second phase of military-run election
In Myanmar, le elezioni amministrative si svolgono in una fase successiva, con cittadini che si recano alle urne nonostante le sfide del contesto. La partecipazione, seppur contenuta, rappresenta un momento importante nel processo democratico in un paese segnato da tensioni e conflitti. Questo evento riflette la volontà di esprimere il proprio voto in un periodo di complessità politica e sociale.
Jan 11 (Reuters) - Voters in war-torn Myanmar queued up on Sunday to cast their ballots in the second stage of a military-run election, following low turnout in the initi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
