Musetti tradito dal dolore al braccio l’azzurro ko in 2 set Bublik trionfa a Hong Kong

Lorenzo Musetti si è fermato in finale all’ATP 250 di Hong Kong, sconfitto in due set da Alexander Bublik. Il tennista toscano, che aveva mostrato buone prestazioni durante il torneo, ha dovuto arrendersi a causa di un dolore al braccio, che ha influenzato il suo rendimento. La vittoria è andata al kazako, che si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-3 in un’ora e 38 minuti.

Roma, 11 gennaio 2026 – Si ferma in finale all'Atp 250 di Hong Kong Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato battuto in due set dal kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 38 minuti di gioco. Una partita equilibrata nella prima parte, poi condizionata dal problema al braccio destro accusato nel finale del primo set da Musetti, che è così uscito sconfitto per la sesta volta in una finale Atp. Il 23enne tennista carrarino, testa di serie numero 1 e settimo del ranking mondiale, si è così arreso al kazako, seconda forza del seeding e 11esimo nella classifica Atp. Con questa vittoria Bublik vince il nono titolo della carriera e si assicura l'ingresso in top 10 per la prima volta.

Musetti sconfitto in finale da Bublik (6-7, 3-6), tradito dal dolore al braccio. Ora la finale di doppio con Sonego contro Khachanov-Rublev