Musetti ' tradito' dal braccio Bublik trionfa a Hong Kong

Nella finale di Hong Kong, Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Aleksandr Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3. Il 23enne toscano, già prossimo a raggiungere la posizione numero 5 del ranking mondiale, ha concluso così la sua corsa nel torneo, cedendo il passo al giocatore kazako.

AGI - Lorenzo Musetti  è stato sconfitto nella  finale di Hong Kong: il 23enne toscano, già certo di essere il nuovo  numero 5 del mondo, è stato battuto 7-6, 6-3 dal kazako  Aleksandr Bublik. Musetti ha pagato un  fastidio al braccio  ed è così uscito sconfitto per la settima volta consecutiva in una  finale Atp, dopo un'ora e 39 minuti di gioco. Bublik, invece, ha conquistato il  nono titolo della carriera  ed entra per la prima volta nella  top 10, scavalcando in classifica l’infortunato Jack Draper. Finale amara per Musetti . Finale amara  nel  Bank of China Tennis Open  quindi, per il 23enne carrarino, che non vince una  finale Atp  dal 23 ottobre 2022, quando batté  Matteo Berrettini  a Napoli. 🔗 Leggi su Agi.it

