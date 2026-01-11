Musetti ' tradito' dal braccio Bublik trionfa a Hong Kong

Nella finale di Hong Kong, Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Aleksandr Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3. Il 23enne toscano, già prossimo a raggiungere la posizione numero 5 del ranking mondiale, ha concluso così la sua corsa nel torneo, cedendo il passo al giocatore kazako.

AGI - Lorenzo Musetti è stato sconfitto nella finale di Hong Kong: il 23enne toscano, già certo di essere il nuovo numero 5 del mondo, è stato battuto 7-6, 6-3 dal kazako Aleksandr Bublik. Musetti ha pagato un fastidio al braccio ed è così uscito sconfitto per la settima volta consecutiva in una finale Atp, dopo un'ora e 39 minuti di gioco. Bublik, invece, ha conquistato il nono titolo della carriera ed entra per la prima volta nella top 10, scavalcando in classifica l’infortunato Jack Draper. Finale amara per Musetti . Finale amara nel Bank of China Tennis Open quindi, per il 23enne carrarino, che non vince una finale Atp dal 23 ottobre 2022, quando batté Matteo Berrettini a Napoli. 🔗 Leggi su Agi.it

Ora la finale di doppio con Sonego contro Khachanov-Rublev