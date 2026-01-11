musetti si riprende nel doppio e con sonego vince gli atp 250 di hong kong

Lorenzo Musetti si aggiudica il titolo dell’ATP 250 di Hong Kong, al «Bank of China Tennis Open». Nel doppio, Musetti si riprende la vittoria, mentre in singolare si impone con Sonego. L’evento, con un montepremi di 700.000 dollari, rappresenta un risultato importante per il giovane tennista italiano, che dimostra progressi e determinazione nel circuito internazionale.

Alla fine, Lorenzo Musetti torna a casa con un trofeo dal «Bank of China Tennis Open», Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari che si è disputato sui campi in cemento di Hong Kong. Poco dopo la sconfitta nella finale del singolare patita per mano del kazako Alexander Bublik, il 23enne tennista carrarino, in coppia con il torinese Lorenzo Sonego e in campo nonostante i problemi al braccio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

