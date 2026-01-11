Lorenzo Musetti si è aggiudicato la finale dell'ATP 250 di Hong Kong, nota come

HONG KONG (CINA) - Lorenzo Musetti esce sconfitto nella finale del "Bank of China Tennis Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari che si è disputato sui campi in cemento di Hong Kong. Il 23enne tennista carrarino, testa di serie numero 1 e settimo del ranking mondiale al pronti e vi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Musetti sconfitto in finale da Bublik all'Atp 250 di Hong Kong

Leggi anche: Atp 250 Hong Kong, domani finale Musetti-Bublik: orario, precedenti e dove vederla

Leggi anche: Musetti-Bublik, finale ATP 250 Hong Kong: orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Musetti in finale all'Atp Hong Kong 2026: Rublev battuto in tre set; Quando Lorenzo Musetti la finale a Hong Kong? Avversario, orario, tv, streaming; Musetti-Bublik, in diretta la finale del torneo di Hong Kong; Maledizione per l'azzurro: settimo ko consecutivo in finale.

Musetti perde a Hong Kong contro Bublik: sconfitto in due set - ROMA – Sconfitto in finale a Hong Kong Lorenzo Musetti: il tennista è stato battuto dal kazako Alexander Bublik in due set, con il punteggio di 7- dire.it