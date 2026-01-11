Musetti sconfitto in finale da Bublik all' Atp 250 di Hong Kong
HONG KONG (CINA) - Lorenzo Musetti esce sconfitto nella finale del "Bank of China Tennis Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari che si è disputato sui campi in cemento di Hong Kong. Il 23enne tennista carrarino, testa di serie numero 1 e settimo del ranking mondiale al pronti e vi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
